Впервые ФСБ пыталось отравить Навального в начале июля, едва не убив его жену, - расследование

14 декабря, 2020, 15:40

Отравление Алексея Навального в Томске было уже второй попыткой покушения на российского оппозиционера

Ключевую роль в нем играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel.

Телефонные биллинги и данные о поездках показывают, что операция по отравлению Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, которое действовало под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Среди них:

полковник, военный ученый Станислав Макшаков, который работал в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1;

Олег Таякин ( "Тарасов") - старший член группы по отравлению Навального;

Алексей Александров ( "Фролов") - работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом, начал служить в ФСБ в 2013 году. Вероятно, является ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального в 2020 году;

Иван Осипов ( "Спиридонов") - врач;

Константин Кудрявцев ( "Соколов") - до начала работы в Институте криминалистики ФСБ окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты;

Алексей Кривощеков - до прихода в ФСБ в 2008 году служил в Министерстве обороны;

Михаил Швец ( "Степанов") - телефонные метаданные показывают, что Швец часть своего времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть - на базе ЦСО ФСБ;

Владимир Паняев - работал в пограничной службе ФСБ, потом стал соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Живет в одном доме с Алексеем Навальным. После отравления его адрес регистрации был изменен на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, 1.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы отравителей показывает, что они начали следить за Алексеем Навальным как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году.

ФСБшники-отравители следили за Навальным практически во всех предвыборных поездках, за исключением нескольких однодневных, которые не требовали от него ночевки в пункте назначения. Всего эти сотрудники ФСБ сделали 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Алексей Навальный.

После того, как ЦИК в декабря 2017 года отказала Навальному в регистрации на президентских выборах (под предлогом судимости по делу о Кировлеес, приговор по которому отменен ЕСПЧ), слежение на время прекратилась.

В 2020 году охота на Навального возобновилась в полную силу.

2 июля 2020 года, три члена отряда отравителей - Александров ( "Фролов"), Швец и Паняев (под настоящими именами) купили билеты в Калининград. Паняев полетел в тот же вечер, а "Фролов" и Швец - на следующее утро, 3 июля. В тот же день Алексей Навальный с женой Юлией вылетели в Калининград, чтобы провести пятидневный отпуск в отеле Шлосс Отель Янтарный на берегу Балтийского моря.

Незадолго до вылета все трое оперативников ФСБ неоднократно разговаривали по телефону с полковником Макшаковым. Он, в свою очередь, обменялся телефонными звонками со своим начальством - генералами Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым.

Два сотрудника отеля независимо друг от друга рассказали, что за день до приезда Навальных "пришло несколько человек в гражданском, разговаривали с начальством, потом заходили в номера, что-то делали и ушли". Сотрудники отеля решили тогда, что это спецслужбы устанавливают прослушку.

3 июля Александров и Макшаков обменялись несколькими СМС с 15 до 17 часов по московскому времени и еще один раз после полуночи. 4 июля общение усилилось, всего за день было отправлено 21 текстовое сообщение, последнее из которых было в 4:57 утра следующего дня (3:57 утра 5 июля по местному времени в Калининграде). Днем 5 июля в 16:55 трио вылетело обратно в Москву.

На следующий день, 6 июля, Алексей и Юлия Навальные решили отправиться на длительную прогулку по пляжу. Они ненадолго вернулись в свой номер в гостинице, а потом пошли завтракать в соседнем пляжном кафе. По дороге в кафе Юлии стремительно вдруг стало плохо.

"Я просто шла по улице, чувствовала себя абсолютно нормально. И внезапно почувствовала себя плохо. Потом очень плохо. Потом так плохо, как никогда в жизни себя не чувствовала. Алексей спрашивает: что у тебя болит? Чем тебе помочь? А у меня ничего не болит и я сама не понимаю, что происходит. Он принес мне воды, я пошла обратно в номер. По дороге присела на скамейку и уже с трудом из нее встала. К номера едва добралась, хотя это было метров триста. Легла на кровать. Это было просто ужасно. Через час стало легче и я заснула. А утром все было совсем нормально ", - рассказывает Юлия.

В поездку в Новосибирск и Томск, где произошла вторая попытка отравления, вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев.

20 августа после отравления группа отравителей отправилась в Горно-Алтайск, где расположен Институт проблем химико-энергетических технологий, который имеет особые отношения с Институтом криминалистики.

Вероятно, сотрудники ФСБ там избавлялись от вещей, на которых могли остаться следы Новичка. 24 августа все трое вылетели из Горно-Алтайска в Москву.

А 25 августа их коллега Кудрявцев - квалифицированный специалист по химическому оружию, наоборот, вылетел из Москвы в Омск. Он пробыл в городе меньше 10 часов и вернулся в Москву той же ночью. К тому моменту Навальный уже был в Германии. Вероятно, Кудрявцев прилетал за одеждой оппозиционера, на которой оставались следы Новичка. До сих пор официальные власти не отвечают Навальному, куда исчезла его одежда и почему ее не возвращают.

В расследовании также отмечается, что нет никаких данных о том, чтобы кто-то из отравителей ФСБ был в Омске, когда там находился Навальный, поэтому, информация The Times о повторной попытке отравить оппозиционера, скорее всего, не соответствует действительности.

Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Таким же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

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