Во время усиленного карантина Рада будет работать в комитетах, - Корниенко
14 декабря, 2020, 15:02
Во время январского усиления карантина в Верховной Раде депутаты будут работать в комитетах
Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УП .
"У нас были запланированы сессионные недели пленарные с 11 по 15, с 18 по 22 (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах, то есть с 11 по 22 января", - сказал он ..
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Корниенко уточнил, что во время пленарной неделе (25-29 января) могут быть рассмотрены законопроекты, которые не успеют рассмотреть до нового года.
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