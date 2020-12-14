Во Львове и Ривном девочки-подростки погибли при попытке сделать селфи

14 декабря, 2020, 13:52

В двух городах Украины погибли девочки-подростки, которые пытались сделать селфи

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает BBC.

Как отмечается, тело 15-летней девочки из Львова нашли ночью на железнодорожных путях. Она умерла от удара током.

"Поражение током девочка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщили родители, девочка ушла из дому 13 декабря и не вернулась.

Также ривненская полиция сообщила, что вечером, 13 декабря, погибла местная 15-летняя жительница Ривного.

Как отмечают правоохранители, девочка с подругой поднялись на крышу недостроенного корпуса одного из общежитий города и также хотели сделать фото.

"Одна из девочек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия", - сообщили полицейские.

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