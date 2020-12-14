Во Львове и Ривном девочки-подростки погибли при попытке сделать селфи
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает BBC.
Как отмечается, тело 15-летней девочки из Львова нашли ночью на железнодорожных путях. Она умерла от удара током.
"Поражение током девочка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщили родители, девочка ушла из дому 13 декабря и не вернулась.
Также ривненская полиция сообщила, что вечером, 13 декабря, погибла местная 15-летняя жительница Ривного.
Как отмечают правоохранители, девочка с подругой поднялись на крышу недостроенного корпуса одного из общежитий города и также хотели сделать фото.
"Одна из девочек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия", - сообщили полицейские.
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