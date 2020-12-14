Во Франции двух россиян, которые избили английского футбольного фаната, приговорили к трем и 10 годам тюрьмы

Об этом сообщает La Provence, передает "Европейская правда".

Столкновения между российскими и английскими фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016 года, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек.

Двое россиян были задержаны в Мюнхене в 2018 году.

В результате драки в 2016 году в Марселе англичанин Эндрю Бейч стал инвалидом.

Михаила Ивкина суд приговорил к трем годам лишения свободы, тогда как Павла Косова - до 10 лет.

Косов и Ивкин более двух с половиной года находились в предварительном заключении, поэтому Ивкин не будет отбывать тюремный срок и должен быть освобожден до конца недели. Ему запретили въезд во Францию на 10 лет.

Напомним, что двое граждан России предстали перед французским судом по обвинению в жестоком нападении на английского болельщика во время Евро-2016.

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