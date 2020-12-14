ВАКС арестовал руководителя порта "Черноморск" по подозрению в получении взятки

14 декабря, 2020, 12:03

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток с правом залога в размере 2,1 млн грн и. о. директора порта "Черноморск" Игорю Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"12 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок действия меры пресечения - 60 дней с момента его задержания", - рассказала пресс-служба суда.

Напомним, по данным следствия, Игорь Шевченко как и. о. директора порта и его посредник высказали предложение к представителю предприятия-должника дать взятку в размере $ 250 тыс. за принятие кредитором в лице порта "Черноморск" плана его санации.

11 декабря НАБУ сообщил о подозрении в получении $ 250 тыс. взятки одному из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его сообщнику

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