ВАКС арестовал руководителя порта "Черноморск" по подозрению в получении взятки
14 декабря, 2020, 12:03
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток с правом залога в размере 2,1 млн грн и. о. директора порта "Черноморск" Игорю Шевченко
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.
"12 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок действия меры пресечения - 60 дней с момента его задержания", - рассказала пресс-служба суда.
Напомним, по данным следствия, Игорь Шевченко как и. о. директора порта и его посредник высказали предложение к представителю предприятия-должника дать взятку в размере $ 250 тыс. за принятие кредитором в лице порта "Черноморск" плана его санации.
- 11 декабря НАБУ сообщил о подозрении в получении $ 250 тыс. взятки одному из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его сообщнику
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