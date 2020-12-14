В Иране к 8 годам тюрьмы приговорили ученого, который исследует детские браки и женское обрезание
Об этом 13 декабря сообщил адвокат ученого Амир Раесиян, пишет Радио Свобода.
По словам Раесияна, его клиент получил приговор за "сотрудничество с враждебным правительством".
"Мы подадим апелляционную жалобу против этого решения и не теряем надежды", - написал Раесиян в своем Твиттере.
В то же время связанное с правительством новостное агентство Tasnim сообщает, что Революционный суд приговорил ученого к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 727 тыс. долларов. Пока неясно, с чем связано расхождение в цифрах.
Неизвестно также, Ахмади будет заключен сразу или будет оставаться на свободе до рассмотрения апелляции.
Сам исследователь написал в Твиттере, что уже провел под стражей 100 дней прошлого года, а во время допросов к нему не допускали адвоката.
Он обвинил иранские власти в преследованиях за его исследование «наиболее злокачественных традиций в отношении детей в неблагополучных регионах Ирана, заселенных нацменьшинствами».
Как утверждает агентство Tasnim, Ахмади обвиняют в сотрудничестве с посольствами европейских стран для пропаганды гомосексуальности, визитах в Израиль, сотрудничестве и коммуникации с враждебными медиа и предоставлении ложной информации специального докладчику ООН по правам человека в Иране.
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Ахмади - этнический курд, чьи исследования касались чувствительных вопросов в консервативной стране, - был арестован в своем доме в Тегеране в августе 2019 года. В ноябре того же года его освободили под залог.
Кроме изучения детских браков и искалечивания женских половых органов, он также исследует темы нацменьшинств, гендера и временных браков, практикуемых в шиитском исламе.
Ахмади - один из нескольких человек с двойным гражданством, которых Иран удерживал в течение последних нескольких лет.
Критики считают, что Иран самовольно задерживает двойных граждан как заложников, чтобы добиваться политических уступок от западных стран.
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