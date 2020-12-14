В Иране к 8 годам тюрьмы приговорили ученого, который исследует детские браки и женское обрезание

14 декабря, 2020, 14:42

Суд в Иране приговорил к восьми годам заключения британско-иранского антрополога Камиля Ахмади, который исследует детские браки и женское обрезание

Об этом 13 декабря сообщил адвокат ученого Амир Раесиян, пишет Радио Свобода.

По словам Раесияна, его клиент получил приговор за "сотрудничество с враждебным правительством".

"Мы подадим апелляционную жалобу против этого решения и не теряем надежды", - написал Раесиян в своем Твиттере.

В то же время связанное с правительством новостное агентство Tasnim сообщает, что Революционный суд приговорил ученого к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 727 тыс. долларов. Пока неясно, с чем связано расхождение в цифрах.

Неизвестно также, Ахмади будет заключен сразу или будет оставаться на свободе до рассмотрения апелляции.

Сам исследователь написал в Твиттере, что уже провел под стражей 100 дней прошлого года, а во время допросов к нему не допускали адвоката.

Он обвинил иранские власти в преследованиях за его исследование «наиболее злокачественных традиций в отношении детей в неблагополучных регионах Ирана, заселенных нацменьшинствами».

Как утверждает агентство Tasnim, Ахмади обвиняют в сотрудничестве с посольствами европейских стран для пропаганды гомосексуальности, визитах в Израиль, сотрудничестве и коммуникации с враждебными медиа и предоставлении ложной информации специального докладчику ООН по правам человека в Иране.

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Ахмади - этнический курд, чьи исследования касались чувствительных вопросов в консервативной стране, - был арестован в своем доме в Тегеране в августе 2019 года. В ноябре того же года его освободили под залог.

Кроме изучения детских браков и искалечивания женских половых органов, он также исследует темы нацменьшинств, гендера и временных браков, практикуемых в шиитском исламе.

Ахмади - один из нескольких человек с двойным гражданством, которых Иран удерживал в течение последних нескольких лет.

Критики считают, что Иран самовольно задерживает двойных граждан как заложников, чтобы добиваться политических уступок от западных стран.

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