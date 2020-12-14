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Espreso.tvОбществоВ Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат тысячи кур

В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат тысячи кур


фото: reuters
В префектуре Шига на западе Японии выявили вспышку птичьего гриппа

Как сообщает Japan Times, фермеры будут вынуждены уничтожить около 11 000 кур.

Инцидент произошел на одной из местных ферм, 12 декабря там погибли около 50 кур. Дальнейшие тесты подтвердили инфицирование птичьим гриппом.

В 10-км радиусе вокруг фермы установили КПП для дезинфекции транзитного транспорта. А зону радиусом в 3 км объявили зоной отчуждения, из нее запретили транспортировать яйца и курятину.

Шига стала десятой японской префектурой, на территории которой обнаружили птичий грипп. С начала текущего года в Японии уничтожили около 2 млн кур.

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