В США руководство ЦКЗ согласовало использования вакцины компаний BioNTech и Pfizer и предоставило рекомендации относительно прививок

14 декабря, 2020, 07:28

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний в США одобрили использование созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины от коронавируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ЦКЗ США в Twitter.

"ЦКЗ приняли рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) по первой разрешенной вакцине от COVID-19 для людей старше 16 лет", - говорится в сообщении.

В ЦКЗ также определили категории населения, которые следует вакцинировать в первую очередь.

"Сначала следует сделать прививку медицинскому персоналу и жителям заведений длительного ухода", - отметили в ЦКЗ.

CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices "(ACIP) recommendation of the first authorized # COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP - CDC (@CDCgov) December 13, 2020

Напомним, ранее Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

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