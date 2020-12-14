В США руководство ЦКЗ согласовало использования вакцины компаний BioNTech и Pfizer и предоставило рекомендации относительно прививок
Об этом сообщает пресс-служба ЦКЗ США в Twitter.
"ЦКЗ приняли рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) по первой разрешенной вакцине от COVID-19 для людей старше 16 лет", - говорится в сообщении.
В ЦКЗ также определили категории населения, которые следует вакцинировать в первую очередь.
"Сначала следует сделать прививку медицинскому персоналу и жителям заведений длительного ухода", - отметили в ЦКЗ.
CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices "(ACIP) recommendation of the first authorized # COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP- CDC (@CDCgov) December 13, 2020
- Напомним, ранее Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb