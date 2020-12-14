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Espreso.tvОбществоВ США руководство ЦКЗ согласовало использования вакцины компаний BioNTech и Pfizer и предоставило рекомендации относительно прививок

В США руководство ЦКЗ согласовало использования вакцины компаний BioNTech и Pfizer и предоставило рекомендации относительно прививок

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний в США одобрили использование созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины от коронавируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ЦКЗ США в Twitter.

"ЦКЗ приняли рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) по первой разрешенной вакцине от COVID-19 для людей старше 16 лет", - говорится в сообщении.

В ЦКЗ также определили категории населения, которые следует вакцинировать в первую очередь.

"Сначала следует сделать прививку медицинскому персоналу и жителям заведений длительного ухода", - отметили в ЦКЗ.

  • Напомним, ранее Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

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