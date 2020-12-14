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Espreso.tvМирВ работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой

Сбой в соцсети Twitter наблюдается у некоторых пользователей в мире

Об этом сообщает Downdetector.

Жители разных стран сообщили о сбое в работе Twitter.

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Так, соцсеть не работает у пользователей США, Японии, Великобритании, Польши, России.

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