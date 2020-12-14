В работе Twitter произошел сбой

14 декабря, 2020, 18:52

Сбой в соцсети Twitter наблюдается у некоторых пользователей в мире

Об этом сообщает Downdetector.

Жители разных стран сообщили о сбое в работе Twitter.

Так, соцсеть не работает у пользователей США, Японии, Великобритании, Польши, России.

Напомним, 14 декабря на сервисах Google произошел масштабный сбой: не работали YouTube, Google-диск, почта Gmail и другие сервисы.

Впоследствии, сервисы постепенно возобновили работу .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb