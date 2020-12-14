В работе Twitter произошел сбой
14 декабря, 2020, 18:52
Сбой в соцсети Twitter наблюдается у некоторых пользователей в мире
Об этом сообщает Downdetector.
Жители разных стран сообщили о сбое в работе Twitter.
Так, соцсеть не работает у пользователей США, Японии, Великобритании, Польши, России.
- Напомним, 14 декабря на сервисах Google произошел масштабный сбой: не работали YouTube, Google-диск, почта Gmail и другие сервисы.
- Впоследствии, сервисы постепенно возобновили работу .
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