В прифронтовую Авдеевку начал ходить поезд из Киева
Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Из Киева отправился первый поезд "Маяк" до Авдеевки. Раньше этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе - купейные и плацкартные вагоны", - написал Криклий.
Поезд до Авдеевки отправился в 19:19. Из Авдеевки в Киев поезд будет отправляться в 21:15. Курсировать из Киева в Авдеевку и обратно он будет ежедневно, остановки на маршруте на таких станциях:
Мироновка;
имени Тараса Шевченко;
Знаменка;
Александрия;
Пятихатки;
Днипро-Главный;
Синельниково-2;
Покровск;
Очеретино;
Авдеевка и другие.
Соединяем украинцев не только шоссе, но и железной дорогой. Сегодня из Киева отправился первый поезд «Маяк» до Авдеевки ....Опубликовано Vladyslav Kryklii Воскресенье, 13 декабря 2020 г.
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