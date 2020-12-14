В прифронтовую Авдеевку начал ходить поезд из Киева

14 декабря, 2020, 07:49

В воскресенье, 13 декабря, в прифронтовую Авдеевку (Донецкая область) пошел первый поезд из Киева

Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Из Киева отправился первый поезд "Маяк" до Авдеевки. Раньше этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе - купейные и плацкартные вагоны", - написал Криклий.

Поезд до Авдеевки отправился в 19:19. Из Авдеевки в Киев поезд будет отправляться в 21:15. Курсировать из Киева в Авдеевку и обратно он будет ежедневно, остановки на маршруте на таких станциях:

Мироновка;

имени Тараса Шевченко;

Знаменка;

Александрия;

Пятихатки;

Днипро-Главный;

Синельниково-2;

Покровск;

Очеретино;

Авдеевка и другие.

Соединяем украинцев не только шоссе, но и железной дорогой. Сегодня из Киева отправился первый поезд «Маяк» до Авдеевки .... Опубликовано Vladyslav Kryklii Воскресенье, 13 декабря 2020 г.

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