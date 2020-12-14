В оккупированном Крыму на территории заповедника строят объект для проведения фестивалей

14 декабря, 2020, 11:58

В бухте Капсель у мыса Меганом под Судаком российские оккупанты строят масштабный объект - резиденцию молодежного форума "Таврида", который будет работать в любое время года

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, строительство уничтожит часть заповедной територии у Меганома. Против строительства выступают местные активисты, однако после оккупации полуострова заповедная территория утратила охранный статус, который имела до оккупации.

Когда полуостров контролировала украинская власть, активистам удалось добиться в Верховном Совете Крыма статус памятника природы для 650 га Меганома и статуса охранной зоны с запретом хозяйственной деятельности и капитального строительства для еще 850 га вокруг.

По словам местного активиста Рустема Абкадирова, в 2015 году оккупационная власть Крыма обнародовала перечень природоохранных территорий, в котором у Меганома забрали 850 га. Также оккупанты поступили и в отношении остальных природоохранных объектов Судакского региона - в перечне их обозначили без охранных зон.

Горсовет Судака отдал под строительство "Тавриды" 5 участков общей площадью 33 га, однако они разбросаны по всей площади охранной зоны так, что фактически руководство объекта получает и территорию между ними - по оценкам Абкадирова, около 600 га.

Активист отмечает, что без охранной зоны памятник природы не может существовать, поскольку его флора и фауна требует пространства и в узких пределах придет в упадок.

По поводу утраты территорией охранного статуса также выразили озабоченность эксперты Российского географического общества.

После того как Абкадиров с единомышленниками попытались помешать застройке места, где отдыхают птицы на пути в теплые края, к активисту пришли представители отдела ФСБ по борьбе с экстремизмом и угрожали "жестким ответом" на новые акции - минимум посадить на 15 суток, а дальше инкриминировать уголовные статьи.

Организатором "Тавриды" выступает зарегистрированная в Москве некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив", учредителем которой является Федеральное агентство по делам молодежи. Тот самый центр строит и резиденцию фестиваля. При этом строительство оплачено из российского бюджета в рамках национального проекта «Образование».

По данным издания, генеральным проектировщиком строительства выступает АО "Стройтрансгаз", принадлежащий структурам близкого друга президента РФ Владимира Путина Геннадия Тимченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb