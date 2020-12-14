В Нигерии боевики захватили школу-интернат: судьба более 300 детей неизвестна

14 декабря, 2020, 10:42

В штате Кацина, в Нигерии, боевики захватили школу. В настоящее время около десяти учеников, возможно, находятся в руках нападавших, еще несколько детей пропали без вести после нападения на заведение

Об этом пишет BBC.

Нападение произошло вечером 11 декабря. Местные жители, проживающие рядом с учебным заведением, сообщили, что слышали выстрелы около 23:00 по местному времени. Нападавшие приехали в школу, где проживали 839 детей, на мотоциклах и начали стрелять в воздух.

Сотрудники службы безопасности школы пытались дать отпор нападавшим, столкновения между ними продолжались около часа. Во время перестрелки боевики на время отступили, поэтому дети смогли убежать за пределы школы.

В результате перестрелки один полицейский получил ранение, его госпитализировали. После рейда боевиков местные власти отчитались, что ранений у детей не было.

Примерно 200 детей, сбежавших во время столкновений и объявленных в розыск, впоследствии сами вернулись. Однако, по словам очевидцев, некоторых учеников все же захватили нападавшие. Сейчас считается, что десять учеников школы находятся в плену боевиков. Об этом заявляли и сами школьники, однако местные власти еще проверяют эту информацию.

Пресс-секретарь президента Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что военные уже установили возможное местонахождение боевиков с детьми и оцепили территорию.

В то же время пропавших без вести воспитанников школы-интерната гораздо больше - по данным агентства Al Jazeera, до сих пор не вернулись 333 ребенка.

Губернатор штата Кацина приказал немедленно закрыть все местные школы-интернаты. Жители штата присоединились к правоохранителям и ищут детей, которые, возможно, до сих пор блуждают после побега. В социальных сетях Нигерии распространяют хэштег #BringBackOurBoys.

Кацина - родной штат президента Бухари, за последние дни это не единственный нападение в этом регионе. За два дня до нападения на школу в другой части штата также похитили сельского голову и еще 20 человек. До сих пор ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.

Север Нигерии страдает от нападений вооруженных исламистов из группировки "Боку Харам". По данным Amnesty International, только за первые шесть месяцев этого года бандиты убили в этом регионе более 1100 человек.

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