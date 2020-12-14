В Нидерландах вводят локдаун до 19 января

Об этом сообщает Reuters.

"Нидерланды закрываются", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он добавил, что все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Супермаркеты, банки и аптеки будут открыты.

Кроме этого, жителям страны рекомендуют оставаться дома, не ездить на работу и по возможности избегать контактов с другими людьми. Рютте добавил, что запрещено собираться в группы более двух человек, в том числе на дому. По его словам, исключение будет сделано на три дня перед Рождеством, когда будет разрешено собираться втроем.

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