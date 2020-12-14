В Лондоне вводят жесткий карантин с 16 декабря
14 декабря, 2020, 19:00
В среду, 16 декабря, Лондон введет жесткий карантин
Об этом сообщает телеканал BBC.
В Лондоне ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
После усиления ограничений будет запрещено: работа баров, пабов, ресторанов (кроме выноса и доставки) посещения мероприятий на стадионах; работу кинотеатров и развлекательных заведений.
Кроме Лондона, в третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшир.
Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb