В Лондоне вводят жесткий карантин с 16 декабря

Об этом сообщает телеканал BBC.

В Лондоне ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

После усиления ограничений будет запрещено: работа баров, пабов, ресторанов (кроме выноса и доставки) посещения мероприятий на стадионах; работу кинотеатров и развлекательных заведений.

Кроме Лондона, в третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшир.

Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантина.

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