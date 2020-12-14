В Киеве сообщили о заминировании телеканала NewsOne
14 декабря, 2020, 15:55
В полицию поступила информация о заминировании здания телеканала NewsOne, по адресу Полевая, 21
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На канал выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели.
Здание находится по адресу ул. Полевая, 21
Информацию проверяют, также решается вопрос об эвакуации.
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