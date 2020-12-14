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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании телеканала NewsOne

В Киеве сообщили о заминировании телеканала NewsOne


фото: glavcom
В полицию поступила информация о заминировании здания телеканала NewsOne, по адресу Полевая, 21

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На канал выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели.

Здание находится по адресу ул. Полевая, 21

Информацию проверяют, также решается вопрос об эвакуации.

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