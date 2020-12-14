В Киеве полицейские держали мужчину в гараже и требовали взятку, - ГБР

14 декабря, 2020, 13:43

Трое полицейских держали человека в гараже и требовали взятку в $ 3 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи Госбюро расследований разоблачили группу полицейских в составе заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных в г. Киеве, которые требовали и получили взятку за недокументирование незаконной добычи янтаря от человека, которого держали в гараже.

"По предварительной информации, работники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря", - отметили в ГБР.

11 декабря 2020 года работники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения ими взятки в сумме $ 2,5 тыс.

Правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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