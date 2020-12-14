В Харькове из-за непогоды приостановили движение троллейбусов
14 декабря, 2020, 22:22
В Харькове из-за обледенения проводов и дождей приостановлено движение троллейбусов на ряде маршрутов
Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко в Facebook.
"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов. Возможна остановка некоторых трамвайных маршрутов", - сообщил он.
Сидоренко добавил, что в Харькове непрерывно идет дождь, поэтому транспортники не могут прочистить контактные сети.
"Обещают сделать это ночью, если прекратятся осадки", - добавил он.
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