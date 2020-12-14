В Харькове из-за непогоды приостановили движение троллейбусов

14 декабря, 2020, 22:22

В Харькове из-за обледенения проводов и дождей приостановлено движение троллейбусов на ряде маршрутов

Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко в Facebook.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов. Возможна остановка некоторых трамвайных маршрутов", - сообщил он.