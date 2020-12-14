В Днепре по подозрению в служебной халатности на 270 млн грн будут судить директора метрополитена

14 декабря, 2020, 16:28

Руководителю метрополитена города выдвинули обвинение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия в виде частичного разрушения здания общежития одного из вузов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора КП "Днепровский метрополитен" за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

По данным следствия, директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика выполнения работ (а это не несет никакой пользы заказчику), подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ.

"В результате таких действий за период 2018-2019 гг. подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, после подписания указанных изменений, по договору безосновательно исключены работы, которые уже выполнены и оплачены государством в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн ", - подчеркнули правоохранители.

В то же время в прокуратуре заявили, что в октябре 2019 бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привело к возникновению чрезвычайной ситуации - частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника", что находится рядом с объектом строительства.

"Из-за нарушения государственных строительных норм и правил, а также длительной неконсервации технологических объектов на территории жилого здания, произошло проседание фундамента общежития. Как следствие, общежитие находится в аварийном состоянии, все его жители были эвакуированы, а университету нанесен материальный ущерб в размере более 16 млн грн. Сейчас указанную сумму средств возмещено в полном объеме ", - пояснили в ведомстве.

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