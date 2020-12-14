В Британии обнаружили новую мутацию COVID-19

14 декабря, 2020, 19:59

В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса

Об этом сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы идентифицировали новый вид коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии. Мы пока идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок.

Он также отметил, что Лондон сообщил ВОЗ о выявлении новой разновидности коронавируса.

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