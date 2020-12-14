Украина привлечет $ 170 млн кредита у Всемирного банка до конца года, - Минфин

14 декабря, 2020, 13:33

Украина привлечет $ 300 млн кредита Всемирного банка, из которых $ 170 млн - до конца 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Следовательно, Украина сможет привлечь кредит в размере $ 300 млн, $ 170 млн из которых - до конца года.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, главной целью соглашения является социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии.

В пресс-службе отметили, что это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине. Общая сумма кредита по проекту составит $ 750 млн. Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

По словам исполняющего обязанности директора представительства Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Клавдии Максименко, соглашение уже в ближайшие дни начнет работать для украинцев.

"Я хочу выразить готовность Всемирного банка и в дальнейшем поддерживать плодотворное сотрудничество с правительством Украины - и относительно уже введенных проектов, которые являются утвержденными, а также новых, над которыми мы сейчас совместно работаем", - цитирует пресс-служба слова Максименко.

В пресс-службе добавили, что также ожидается подписание соглашения по проекту "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", направленному на улучшение транспортного сообщения и поддержку восстановления сельскохозяйственной отрасли в Луганской области.

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