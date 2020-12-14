Украина дополнительно разместила евробонды на $ 600 млн

14 декабря, 2020, 10:35

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $ 600 млн и сроком погашения в 2033 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Украина сегодня осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составляла 2 миллиарда долларов США. Довыпуск состоялся с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

По словам министра финансов Сергея Марченко, расчетная доходность 6,20% - это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины.

Напомним, в конце июля Украина разместила еврооблигации на сумму $ 2 млрд со сроком погашения в 2033 году.

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