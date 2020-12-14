Ученые обнаружили особенность иммунитета, которая осложняет течение COVID-19

14 декабря, 2020, 12:52

Ученые из Йельского университета нашли у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая осложняет течение болезни

Как сообщает The Guardian, исследователи сравнили иммунные реакции у зараженных и не зараженных людей и обнаружили у первых множество «неправильных» антител, которые атаковали не вирус, а организм человека - ткани, органы и иммунную систему.

Так называемые аутоантитела блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм инфицированного человека.

Дальнейшие исследования показали, что чем больше таких антител было в крови пациента, тем тяжелее протекало заболевание.

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В исследовании отмечается, что в крови у некоторых пациентов присутствовало определенное количество аутоантител еще до заражения, но по мере развития болезни их становилось больше.

Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно нацелены на белки, которые находятся в клетках человека.

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