Степанов: Мы заложили в бюджет 15,1 млрд грн на вакцинацию от COVID-19

14 декабря, 2020, 21:13

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса людей, входящих в группу риска

Об этом сообщает "Украина 24".

"Мы посчитали количество населения, которое точно нуждается в вакцинации. Этим должно заниматься государство. Это люди, которые относятся к группе риска - по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показаниям, по возрастному критерию (старше 65 лет) ", - сказал министр.

Он отметил, что общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тыс., как минимум это количество "должны обеспечить за счет государства".

"Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, учитывая это количество населения", - сказал Степанов.

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