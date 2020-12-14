США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400
14 декабря, 2020, 21:03
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку в России С-400
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, информирует Интерфакс-Украина.
"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в большой транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400", - говорится в заявлении Помпео.
Он отметил, что в санкции распространяются и лично на Демир: его активы в США будут заморожены.
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- 17 июля в Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против Турции в связи с приобретением российских зенитно-ракетных комплексов С-400.