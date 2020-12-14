США, Литва, Россия: ГМС назвала самые популярные среди украинцев страны для выезда на постоянное жительство
Об этом пишет Радио Свобода.
По информации издания, в январе - октябре Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 3259 граждан Украины. При этом основными странами, в которых на постоянное проживание выезжали граждане Украины в этом году, стали США (738 человек), Литва (546 человек) и Россия (414 человек).
Отмечается, что в 2019 году территориальными органами ГМС оформлены документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11 311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулись на постоянное проживание в Украину.
Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства в 2019 году были США (5842 человека), Германия (1052 человека) и Россия (885 человек).
При этом отмечается, что при оформлении соответствующих документов не предусмотрено указание цели выезда.
В издании напомнили, что после своей победы на выборах президента Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет вернуть в Украину тех граждан, которые работают за рубежом. Он также призвал украинцев с гражданством других стран возвращаться на родину.
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