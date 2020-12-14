США, Литва, Россия: ГМС назвала самые популярные среди украинцев страны для выезда на постоянное жительство

14 декабря, 2020, 14:41

Основными странами, в которые на постоянное проживание выезжали граждане Украины в этом году, стали США, Литва и Россия

Об этом пишет Радио Свобода.

По информации издания, в январе - октябре Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 3259 граждан Украины. При этом основными странами, в которых на постоянное проживание выезжали граждане Украины в этом году, стали США (738 человек), Литва (546 человек) и Россия (414 человек).

Отмечается, что в 2019 году территориальными органами ГМС оформлены документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11 311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулись на постоянное проживание в Украину.

Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства в 2019 году были США (5842 человека), Германия (1052 человека) и Россия (885 человек).

При этом отмечается, что при оформлении соответствующих документов не предусмотрено указание цели выезда.

В издании напомнили, что после своей победы на выборах президента Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет вернуть в Украину тех граждан, которые работают за рубежом. Он также призвал украинцев с гражданством других стран возвращаться на родину.

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