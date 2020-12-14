 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаСША, Литва, Россия: ГМС назвала самые популярные среди украинцев страны для выезда на постоянное жительство

США, Литва, Россия: ГМС назвала самые популярные среди украинцев страны для выезда на постоянное жительство


фото: reuters
Основными странами, в которые на постоянное проживание выезжали граждане Украины в этом году, стали США, Литва и Россия

Об этом пишет Радио Свобода.

По информации издания, в январе - октябре Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 3259 граждан Украины. При этом основными странами, в которых на постоянное проживание выезжали граждане Украины в этом году, стали США (738 человек), Литва (546 человек) и Россия (414 человек).

Отмечается, что в 2019 году территориальными органами ГМС оформлены документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11 311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулись на постоянное проживание в Украину.

Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства в 2019 году были США (5842 человека), Германия (1052 человека) и Россия (885 человек).

При этом отмечается, что при оформлении соответствующих документов не предусмотрено указание цели выезда.

В издании напомнили, что после своей победы на выборах президента Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет вернуть в Украину тех граждан, которые работают за рубежом. Он также призвал украинцев с гражданством других стран возвращаться на родину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать