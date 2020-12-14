Совет ЕС принял бюджетный пакет восстановления после коронакризиса

14 декабря, 2020, 17:40

Совет ЕС объявил о формальном принятии многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы и инструмента восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавируса

Об этом сообщается на сайте Европейского совета .

Как отмечается, условия защиты бюджетного финансирования были согласованы Европарламентом и Европейским советом во время встречи в Брюсселе 10-11 декабря.

"Принятые сегодня законодательные акты включают решение о собственных ресурсах, которое определяет порядок финансирования бюджета ЕС. Чтобы решения вступили в силу, их должны одобрить все 27 стран-членов в соответствии с их конституционными нормами. Сегодняшнее принятие таких решений позволяет начать процесс ратификации", - говорится в сообщении.

После ратификации будет увеличен максимальный объем ресурсов, которые могут быть мобилизованы странами-членами для наполнения общего бюджета ЕС, так называемый "потолок собственных ресурсов", с 1,20 до 1,40 процента от доходной части ВНП всех 27 стран-членов. Это необходимо из-за включения в бюджет ЕС так называемого Европейского фонда развития и для компенсации бюджетных потерь в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.

Кроме того, сегодняшнее решение Совета ЕС дает формальное разрешение Европейской комиссии осуществить временные заимствования в объеме 750 млрд евро на рынках капитала в ценах 2018 года для реагирования на последствия коронакризиса. В этой связи "потолок собственных ресурсов" будет временно увеличен еще на 0,6 процента от европейского ВВП.

Еще одним важным решением Совета ЕС стало принятие регуляторных правил основания инструмента восстановления Европейского Союза. В частности, подтверждено, что устранение последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет финансироваться с использованием заимствованных фондов в 750 млрд евро. Установленные правила определяют временные рамки использования таких фондов и особенности их использования для различных программ в рамках ЕС. В частности, 390 млрд евро будет направлено на бесплатную поддержку, помощь с возвращением через финансовые инструменты, через государственные гарантии или другие подобные финансовые программы. Еще 360 млрд евро предусмотрено для предоставления кредитов странам-членам ЕС.

Совет ЕС также одобрил в первом чтении свою позицию относительно проекта регуляторных правил, определяющих условия защиты бюджета ЕС. Это открывает путь для финального голосования в Европарламенте по этому вопросу уже в среду.

Как отмечается, такой механизм позволит защитить бюджет Евросоюза в случае нарушения принципов верховенства права в странах-членах или серьезных рисков для финансового управления и использования бюджета ЕС с соблюдением его финансовых интересов.

Решение Совета ЕС также открывает путь для окончательного голосования в Европарламенте по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы (MFF), который также состоится в среду. Это является предпосылкой для формального принятия предложенного бюджета ЕС на уровне Европейского совета.

Совет ЕС сегодня принял и проект межинституционального соглашения по бюджетной дисциплину и сотрудничеству в бюджетных делах и в надлежащем финансовом менеджменте, а также проект совместной декларации Европарламента и Еврокомиссии по этому поводу, которая также будет приниматься в следующую среду.

Кроме того, Совет ЕС поддержал предложения Еврокомиссии по второму проекту бюджета ЕС на 2021 в объеме 166,1 миллиарда евро, который будет рассмотрен в Европарламенте до конца недели.

10-11 декабря главы государств и правительств ЕС пришли к компромиссному решению о принятии многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы, который превышает триллион евро, и утверждении финансового инструмента восстановления после коронакризы "Новое поколение ЕС" емкостью 750 млрд евро. Лидеры ЕС также согласовали принципы обусловленности финансирования ключевых бюджетных программ ЕС соблюдением заключенных странах ЕС принципов верховенства права и бюджетной дисциплины.

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