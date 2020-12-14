СБУ задержала группу наркоторговцев, действовавших в 15 областях через "закладки" и Telegram канал

14 декабря, 2020, 14:52

По оценкам правоохранителей, ежемесячный оборот наркотиков у подозреваемых составил почти 5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным предварительного следствия, в наркогруппировку входило более 20 активных участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины", - подчеркнули в СБУ.

Следователи заявляют, что подозреваемые продавали наркотики на закрытом паблике Telegram-канала и сбывали продукцию заказчикам через сеть так называемых "закладок". Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации почтовыми сервисами.

Деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 млн грн.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта сбыта злоумышленниками запрещенных веществ.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Также выявлены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства", - добавили в ведомстве.

СБУ оценила стоимость изъятых при задержании наркотиков в более чем 1,2 млн грн по ценам черного рынка.

В настоящее время задержаны 6 участников преступной группировки, в том числе лица, причастные к организации наркобизнеса.

Задержанным фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо