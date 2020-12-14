С туманами, гололедом и гололедицей: синоптик Наталья Диденко о погоде 15 декабря

14 декабря, 2020, 13:27

В Украине 15 декабря ожидается влажная погода, с туманами, гололедом и оттепелью

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Завтра, 15 декабря, погода в большинстве областей Украины ожидается влажной, с туманами, гололедом, гололедицей и оттепелью", - отметила пани Диденко.

Мокрый снег, или дождь, или ледяной дождь наиболее вероятны только на северо-востоке Украины - это Сумская, Полтавская, Харьковская область, Луганская область, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днипро с районами.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно в Украине будет колебаться в районе 0 °C.

В южной части Украины и в западных областях ожидается теплая погода, завтра днем +3 °C ...+7 °C.

Ветер 15 декабря ожидается северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.

В Киеве вторник предполагается облачным, но существенных осадков вряд ли стоит ожидать. Возможен туман. Температура воздуха ночью до -1 °C, днем до +2 °C.

По словам синоптика, на дорогах и тротуарах остается гололедица.

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