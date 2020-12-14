Разумкова: закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием

14 декабря, 2020, 15:07

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будут менять перед голосованием за продление его действия еще на год

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

На вопрос о вероятности имплементации "формулы Штайнмайера" в этом законопроекте о продлении на год закона об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Разумков отметил, что ничего менять не будут.

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"Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, - это меняется год ... Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет" , - сообщил он.

Разумков считает, что 15 декабря Рада примет законопроект за основу и в целом.

"Я уверен, что не все его будут поддерживать в зале Верховной Рады, но, насколько я понимаю ситуацию, голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - добавил он.

Напомним, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во вторник, 15 декабря, Верховная Рада может принять бюджет-2021, продлить закон об особом статусе Донбасса и вернуть полномочия НАПК.

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