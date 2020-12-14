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Разумкова: закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будут менять перед голосованием за продление его действия еще на год

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

На вопрос о вероятности имплементации "формулы Штайнмайера" в этом законопроекте о продлении на год закона об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Разумков отметил, что ничего менять не будут.

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"Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, - это меняется год ... Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет" , - сообщил он.

Разумков считает, что 15 декабря Рада примет законопроект за основу и в целом.

"Я уверен, что не все его будут поддерживать в зале Верховной Рады, но, насколько я понимаю ситуацию, голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - добавил он.

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