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Espreso.tvОбщество"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за непогоды

"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за непогоды


фото: reuters
Из-за непогоды 2 поезда опоздают более чем на час

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов. Из-за непогоды поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 ч. 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут", - отметили в "Укрзализныце".

Перевозчик отметил, что над решением проблемы работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.

 

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14 декабря, 2020 понедельник

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