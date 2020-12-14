"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за непогоды

14 декабря, 2020, 13:16

Из-за непогоды 2 поезда опоздают более чем на час

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов. Из-за непогоды поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 ч. 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут", - отметили в "Укрзализныце".

Перевозчик отметил, что над решением проблемы работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.

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