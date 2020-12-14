"Статьи остались действующими": НАПК требует от Офиса генпрокурора расследовать закрытия дел о конфликте интересов

14 декабря, 2020, 11:28

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков просит расследовать закрытия дел о конфликте интересов судами

Об этом сообщает прессслужба НАПК.

Новиков написал соответствующие письма генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и председателю Верховного суда Валентине Данишевской.

"Решение Конституционного суда Украины лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе. Несмотря на это отдельные суды начали закрывать дела про конфликт интересов на основании решения КСУ", - говорится на сайте НАПК.

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В ведомстве указывают, что решением КСУ не признавались неконституционными нормы закона "О предупреждении коррупции», нарушение которых является основанием для ответственности по статьям.

Сообщается, что сейчас суды осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК. Среди этих протоколов 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 - в отношении чиновников).

"Протоколы, составленные с соблюдением требований ст. ст. 254-257 КоАП должностными лицами Национального агентства являются надлежащими и допустимыми доказательствами в судебных делах", - заверил Новиков в письмах.