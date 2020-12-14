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"Решение ничтожное и РФ будет нести ответственность": в МИД отреагировали на приватизацию крымского завода "Массандра"

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отреагировала на продажу оккупационной "властью" крымского винного завода "Массандра", назвав решение "ничтожным"

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter .

По ее словам, Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права.

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"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - подчеркнула Джапарова.

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  • Напомним, оккупанты в Крыму продали за 5,327 млрд рублей ($ 73 млн) компании "Южный проект", которая является дочерней фирмой банка "Россия", винодельческий завод "Массандра".

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