"Решение ничтожное и РФ будет нести ответственность": в МИД отреагировали на приватизацию крымского завода "Массандра"

14 декабря, 2020, 19:46

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отреагировала на продажу оккупационной "властью" крымского винного завода "Массандра", назвав решение "ничтожным"

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter .

По ее словам, Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права.

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"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - подчеркнула Джапарова.

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Напомним, оккупанты в Крыму продали за 5,327 млрд рублей ($ 73 млн) компании "Южный проект", которая является дочерней фирмой банка "Россия", винодельческий завод "Массандра".

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