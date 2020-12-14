"Перемирие" на Донбассе: оккупанты применили гранатометы вблизи Шумов, - штаб

14 декабря, 2020, 18:25

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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