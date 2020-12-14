"Ограничивает свободу слова": журналисты и общественность просят Раду снять с рассмотрения проект закона о медиа №2693д

14 декабря, 2020, 11:03

Украинские журналисты обратились к представителям власти с просьбой снять с рассмотрения Верховной Радой законопроект "Про медиа"

Обращение обнародовала пресс-служба НСЖУ.

"В доработанном варианте (законопроекта, - ред.) не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы", - отмечается в обращении, адресатами которого являются президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатели парламентских фракций и групп.

По заключению ГНЭУ, в первую очередь должна быть изменена структура и содержание законопроекта.

"Законопроект №2693-д устанавливает ограничения прав журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональнім или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не исключительно незаконного контента, что является непропорциональной санкцией", - отмечают подписанты, среди которых ведущие Савик Шустер и Дмитрий Гордон, руководители интернет-изданий Юрий Бутусов, Алеся Бацман, Соня Кошкина, Орест Сохар, председатель союза Сергей Томиленко и другие журналисты, блогеры и медиаменеджеры.

"Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция политической партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа. Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов", - призывают авторы обращения.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вынести на рассмотрение сессии обновленную редакцию законопроекта "Про медиа"