"Никоим образом не повлияют": Разумков о санкциях РФ по отношению к нему
Об этом сообщает УНИАН.
"Моя позиция следующая: я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина как голова Верховной Рады, и если даже я не буду головой ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет, тем более никакими внесениями в санкционные или какие-то другие списки это точно нельзя изменить", - отметил Разумков.
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Он добавил, что у него не было и нет бизнеса, средств или недвижимости в РФ. "Я не планирую ее там приобрести, поэтому эти санкции никоим планом на меня не повлияют», - добавил он.
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