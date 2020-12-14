"Никоим образом не повлияют": Разумков о санкциях РФ по отношению к нему

14 декабря, 2020, 14:36

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не видит проблемы в том, что против него Россия ввела санкции

Об этом сообщает УНИАН.

"Моя позиция следующая: я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина как голова Верховной Рады, и если даже я не буду головой ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет, тем более никакими внесениями в санкционные или какие-то другие списки это точно нельзя изменить", - отметил Разумков.

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Он добавил, что у него не было и нет бизнеса, средств или недвижимости в РФ. "Я не планирую ее там приобрести, поэтому эти санкции никоим планом на меня не повлияют», - добавил он.