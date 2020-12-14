"Демсокира" заявила об открытии ОГПУ дела об угрозах убийством за митинг под домом Венедиктовой
Об этом заявил Гудыменко в Facebook.
"По факту рейда "Демократической Сокиры" к дому Венедиктовой в день суда над Риффмастером прокуратура открыла производство по двум статьям УК: ч.1 ст.346 (Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы государственному деятелю) и ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) ", - отметил политик.
В то же время, Гудыменко публично заявил, что является единственным ответственным за организацию митинга.
- Напомним, 21 октября активисты "ДСК", "Демсокиры" и других организаций устроили митнг под судом над певцом Андреем Антоненко, которого задержали по подозрению в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.
- Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.
- После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО, несмотря на сопротивление протестующих.
- После этого часть протестующих решила ехать к домам генпрокурора Венедиктовой и президента Зеленского.
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