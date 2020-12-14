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Espreso.tvОбщество"Демсокира" заявила об открытии ОГПУ дела об угрозах убийством за митинг под домом Венедиктовой

"Демсокира" заявила об открытии ОГПУ дела об угрозах убийством за митинг под домом Венедиктовой

Лидер "Демсокиры" Юрий Гудименко рассказал, что Офис генпрокурора открыл 2 производства по факту митинга партии под домом Ирины Венедиктовой в день суда над Андреем Антоненко

Об этом заявил Гудыменко в Facebook.

"По факту рейда "Демократической Сокиры" к дому Венедиктовой в день суда над Риффмастером прокуратура открыла производство по двум статьям УК: ч.1 ст.346 (Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы государственному деятелю) и ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) ", - отметил политик.

В то же время, Гудыменко публично заявил, что является единственным ответственным за организацию митинга.

  • Напомним, 21 октября активисты "ДСК", "Демсокиры" и других организаций устроили митнг под судом над певцом Андреем Антоненко, которого задержали по подозрению в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.
  • Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.
  • После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО, несмотря на сопротивление протестующих.
  • После этого часть протестующих решила ехать к домам генпрокурора Венедиктовой и президента Зеленского.

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