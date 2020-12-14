"Демсокира" заявила об открытии ОГПУ дела об угрозах убийством за митинг под домом Венедиктовой

14 декабря, 2020, 15:23

Лидер "Демсокиры" Юрий Гудименко рассказал, что Офис генпрокурора открыл 2 производства по факту митинга партии под домом Ирины Венедиктовой в день суда над Андреем Антоненко

Об этом заявил Гудыменко в Facebook.

"По факту рейда "Демократической Сокиры" к дому Венедиктовой в день суда над Риффмастером прокуратура открыла производство по двум статьям УК: ч.1 ст.346 (Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы государственному деятелю) и ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) ", - отметил политик.

В то же время, Гудыменко публично заявил, что является единственным ответственным за организацию митинга.

Напомним, 21 октября активисты "ДСК", "Демсокиры" и других организаций устроили митнг под судом над певцом Андреем Антоненко, которого задержали по подозрению в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.

продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца. После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО, несмотря на сопротивление протестующих.

правоохранители вывезли его в СИЗО, несмотря на сопротивление протестующих. После этого часть протестующих решила ехать к домам генпрокурора Венедиктовой и президента Зеленского.

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