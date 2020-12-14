"Брюссель сделал правительству Черногории предложение, от которого то не смогло отказаться": эксперт о продлении Подгорицей санкций против РФ

14 декабря, 2020, 10:29

Черногория не отменит санкции против России, а первый визит руководитель нового правительства страны совершит в Брюссель - не только в ЕС, но и в НАТО

Об этом объявили местные чиновники.

Как отметила руководитель проекта Балканский обозреватель Наталья Ищенко, это уже можно считать четкой демонстрацией сохранения прозападного курса Подгорицы - даже в условиях, когда во властные институты пришли политические силы, симпатизирующие Москве.

Известно, что во время и сразу после выборов представители нынешнего правящего большинства говорили совершенно противоположные вещи - и о санкциях, и вообще о "восстановлении дружбы с РФ". Но, очевидно, Брюссель сделал Черногории предложение, от которого она не смогла отказаться.

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