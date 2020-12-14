Портал "Дія" сообщает о задержках в работе: сотни тысяч ФЛП одновременно подали заявления на "карантинную" помощь

14 декабря, 2020, 13:53

Портал "Дія" сообщил о задержках в работе из-за одновременного представления сотен тысяч заявок физических лиц - предпринимателей на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи в связи с усилением карантинных мер в январе

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба портала "Дія".

"С момента запуска услуги "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам" сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Именно это повлекло задержку в работе портала "Дія", - говорится в сообщении.

Сейчас в пресс-службе рекомендуют подать заявление на выплаты через приложение или попытаться это сделать позже. Так, подать заявку на получение помощи можно до 31 декабря включительно.

В то же время вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что получить деньги можно только через портал или приложение "Дія". Для получения услуги необходимо отметить исключительно IBAN-счета.

Он также добавил, что уже получено более 6 тыс. заявлений на получение помощи.

Напомним, с 14 декабря ФЛП и наемные работники могут подавать заявки на получение "карантинной" помощи.

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