Полиция открыла дело из-за провокационной надписи на сельсовете на Закарпатье
14 декабря, 2020, 15:46
Полиция возбудила дело по факту разжигания межнациональной розни из-за надписи на стене сельсовета на Закарпатье
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Информацию о надписи с провокационным содержанием правоохранители получили сегодня утром. На место прибыла следственно-оперативная группа.
На стене сельсовета утром появилась надпись "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор. "
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Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия), которое предусматривает штраф или заключение до 3 лет лишения свободы.
- Ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.
- 1 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приложит все усилия, чтобы "разоблачить и наказать" людей , которые угрожали украинским венграм.
- Партия "Правый сектор" заявила, что не имеет отношения к провокационному видео с угрозами в адрес украинских венгров.
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