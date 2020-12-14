Полиция открыла дело из-за провокационной надписи на сельсовете на Закарпатье

14 декабря, 2020, 15:46

Полиция возбудила дело по факту разжигания межнациональной розни из-за надписи на стене сельсовета на Закарпатье

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Информацию о надписи с провокационным содержанием правоохранители получили сегодня утром. На место прибыла следственно-оперативная группа.

На стене сельсовета утром появилась надпись "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор. "

Читайте также: На Закарпатье сельсовет расписали угрозами от якобы "Правого сектора"

Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия), которое предусматривает штраф или заключение до 3 лет лишения свободы.

Ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

1 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приложит все усилия, чтобы "разоблачить и наказать" людей , которые угрожали украинским венграм.

Партия "Правый сектор" заявила, что не имеет отношения к провокационному видео с угрозами в адрес украинских венгров.