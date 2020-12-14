Поляки снова вышли на протест против усиления ограничений на аборты

14 декабря, 2020, 10:22

В Польше 13 декабря прошли массовые антиправительственные протесты против усиления запрета абортов

Об этом сообщает DW.

В Варшаве сотни людей вышли с антиправительственными лозунгами и плакатами с надписями в поддержку права на аборты. Они также держали флаги Польши, ЕС и ЛГБТ.

Чтобы избежать обвинений в нарушении карантина, организаторы акции назвали ее спонтанной прогулкой.

Путь активистам преграждали полицейские, но протестующие с лозунгами "Мы идем за свободой!" добрались до района, где расположен дом Ярослава Качиньского, лидера правящей партии "Право и справедливость".