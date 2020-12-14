Подорожание стоимости коммунальных услуг в 2021 году обусловлено неэффективной работой Антимонопольного комитета, - Попенко

14 декабря, 2020, 15:27

В Украине со следующего года стоимость коммунальных услуг увеличится на 20-30%

Такое повышение цен в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг обусловлено неэффективной работой Антимонопольного комитета, - такое мнение высказал Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале "Эспрессо".

"Главной причиной резкого повышения стоимости на предоставление жилищно-коммунальных услуг является неэффективная работа Антимонопольного комитета. Ведь в данной сфере есть ярко выраженные монополисты, которых не контролирует государство. Свидетельством этого является то, что например цена за водоснабжение в разных областях Украины может отличаться до 10 раз. " - говорит он.

Также Глава союза потребителей коммунальных услуг добавил, что увеличение цен в некоторых регионах Украины началось уже в начале четвертого квартала 2020 года.

"Увеличение цен на поставку электроэнергии на газе в некоторых регионах уже увеличилось на 20-30%. Такая политика является абсурдной. Ведь для населения страны электроэнергия дороже, чем экспортирована для европейского рынка." - заявил Олег Попенко.