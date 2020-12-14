Под видом госвыплат в восемь тыс. грн: киберполиция предупредила о новом мошенничестве в Интернете

14 декабря, 2020, 18:09

В киберполиции предупредили украинцев, что злоумышленники в Сети выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных выплат по 8 тыс. грн предпринимателям

Об этом киберполиция сообщила в Facebook .

Киберполиция предупредила о мошенничестве под видом государственных выплат.

"Злоумышленники в сети Интернет выманивают деньги у граждан под видом оказания государственных компенсационных выплат. С начала декабря 2020 года в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушители размещают видео, где президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8 тыс. грн.

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"В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый", - говорится в сообщении.

Так, на странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождения идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот.

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря вступил в силу закон, который предусматривает, что физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8000 гривен выплат. Закон обеспечивает в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, потерявшим часть зарплаты или дохода из-за введения карантина.

Около 1 млн 7 тысяч украинцев, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за карантина, могут получить по 8000 гривен.

Отметим, с 14 декабря ФЛП и наемные работники могут подавать заявки на получение "карантинной" помощи.

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