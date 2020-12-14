Организаторы коррупционных схем готовы на все, чтобы не допустить направления их дел в ВАКС, - НАБУ

14 декабря, 2020, 20:29

В НАБУ заявили, что передача дел от бюро к другому следственному органу является популярным для организаторов коррупционных "схем" способом избежать ответственности

Об этом сообщил пресс-центр НАБУ.

"Организаторы коррупционных схем, уличенные НАБУ и САП, готовы на все, чтобы не допустить направления их дел в ВАКС. Самая популярная схема в последнее время - обязать Генерального прокурора через суд изменить подследственность по делу, расследуют НАБУ и САП, и передать ее в другой орган ", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что за последние полгода через такую схему в НАБУ и САП пытались забрать:

Дело «ВиЕБи Банка» по факту хищения 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком.

"Дело ОАСК" - по факту захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), а также вмешательства в деятельность государственных деятелей.

Дело о попытке подкупа за 5 млн долл США руководителей НАБУ и САП.

Дело по факту подкупа заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, которое является эпизодом в деле о хищении имущества на 81 млн при строительстве квартир для Нацгвардии.

"Все эти решения имеют общее: они противоречат закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ ", - заявили в пресс-центре.

Организаторы коррупционных схем, уличенные # НАБУ и # САП, готовы на все, чтобы не допустить направления их дел в # ВАКС .... Опубликовано НАБУ понедельника, 14 Декабря 2020