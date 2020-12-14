Организаторы коррупционных схем готовы на все, чтобы не допустить направления их дел в ВАКС, - НАБУ
Об этом сообщил пресс-центр НАБУ.
"Организаторы коррупционных схем, уличенные НАБУ и САП, готовы на все, чтобы не допустить направления их дел в ВАКС. Самая популярная схема в последнее время - обязать Генерального прокурора через суд изменить подследственность по делу, расследуют НАБУ и САП, и передать ее в другой орган ", - говорится в сообщении.
В НАБУ напомнили, что за последние полгода через такую схему в НАБУ и САП пытались забрать:
- Дело «ВиЕБи Банка» по факту хищения 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком.
- "Дело ОАСК" - по факту захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), а также вмешательства в деятельность государственных деятелей.
- Дело о попытке подкупа за 5 млн долл США руководителей НАБУ и САП.
- Дело по факту подкупа заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, которое является эпизодом в деле о хищении имущества на 81 млн при строительстве квартир для Нацгвардии.
"Все эти решения имеют общее: они противоречат закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ ", - заявили в пресс-центре.
Организаторы коррупционных схем, уличенные # НАБУ и # САП, готовы на все, чтобы не допустить направления их дел в # ВАКС ....Опубликовано НАБУ понедельника, 14 Декабря 2020
- Напомним, что Печерский суд постановил передать дело , в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.