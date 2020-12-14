Оккупанты на Донбассе применили запрещенные минометы и противотанковые гранатометы, бойцы ООС ответили огнем

14 декабря, 2020, 08:24

В воскресенье, 13 декабря, российские военные в зоне проведения Операции объединенных сил 9 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики трижды стреляли по украинским позициям у населенного пункта Южное. Утром оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На этом же направлении под Катериновкой россияне били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное возле Донецка российские военные стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Поблизости от Водяного на приморском направлении враг трижды стрелял из гранатометов различных систем. На этом участке фронта в районе населенного пункта Гнутово захватчики били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.

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