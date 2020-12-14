Официальный курс: гривня с начала недели продолжает укрепляться

14 декабря, 2020, 09:25

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 14 декабря 2020 года на отметке 27,96 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 11 декабря курс составлял 28,075 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 14 декабря установлен на уровне 33,89 грн/евро. По состоянию на 11 декабря курс составлял 33,99 грн/евро.

На наличном рынке 14 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,08, продают - по 28,15 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,38 грн/$, продажи - в пределах 28-32 грн/$.

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