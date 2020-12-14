Новогодний стол в 2021 году украинцам обойдется в среднем в 1706 грн, в Киеве - 1916 грн

14 декабря, 2020, 11:54

Средняя стоимость новогоднего стола в Украине за год возросла на 5,3% - до 1706,9 грн

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра (ННЦ) "Института аграрной экономики".

"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола в 2021 году для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 года только на 5,3% и составит 1706,09 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Так, по расчетам ученых Института, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн, что на 13,8% дороже, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 70 грн за 0,5 кг, а также 0,5 кг зеленого горошка - 32,50 грн, 200 г соленых огурцов - 16,50 грн, 6 яиц - 14,50 грн и 180 г майонеза - 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020-го уменьшились (кроме моркови) на 23,5% и 30,1% по сравнению с 2019 годом.

Салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) будет стоить на уровне прошлого года - 120,37 грн. Самым дорогим ингредиентом блюда является филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь - 1,81 грн свекла - 2,17 грн, лук - 1,19 грн, картофель - 2,70 грн.

Кроме того, на 10-30% выросли расходы на мясные продукты. В частности, полкило нарезки сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 (на 11,9% больше цен 2019 года), подбрюшины копченой - 100 грн (на 25% больше), биток из свинины свежий - 110 грн (на 33% больше). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Отмечается, что традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) - 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) - 11,30 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) - 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн, отметил ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн, подытожил Юрий Лупенко.

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