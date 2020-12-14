Навальный: Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить

14 декабря, 2020, 16:25

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, российский политик Алексей Навальный в своем видеообращении заявил, что ему известны имена всех причастных к организации его отравления

"Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии ... Приказы этой группе дает президент России Владимир Путин" , - рассказал оппозиционер.

По словам Навального, расследованию этого дела невольно помогли сотрудники силовых структур, которые незаконно торгуют данными россиян.

"Благодаря так называемому "пакета Яровой" коррумпированные сотрудники "правоохранительных органов" свободно торгуют данным наших с вами мобильных телефонов. И данным авиаперелетов, кстати, тоже", - сообщил он.

По результатам совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

Спецоперация проводилась группой из, как минимум, восьми человек, которые следили за оппозиционером с 2017 года.

Расследователи также выяснили, что отравление основателя ФБК в Томске могло быть уже не первым.

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