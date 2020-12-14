На танкере в порту Саудовской Аравии произошел взрыв

14 декабря, 2020, 10:59

В Саудовской Аравии в порту Джидда произошел взрыв на нефтяном танкере BW Rhine

Как сообщает ВВС, танкер был под флагом Сингапура. Взрыв спровоцировал пожар на судне. Экипажу удалось потушить огонь, никто не пострадал.

Причиной взрыва стал неустановленный "внешний источник".

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В заявлении владельцев судна говорится, что могла произойти утечка нефти, однако пока это не подтверждается. Приборы показывают, что уровень нефти на борту находится на том же уровне, что и до инцидента.

Пожар повредил часть судна.

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