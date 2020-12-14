На селекторных совещаниях с правительством нет диалога, - мэр Черкасс

14 декабря, 2020, 22:37

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что мэры городов не всегда понимают, что происходит на селекторных совещаниях с Кабинетом министров

Об этом сообщает Общественное радио.

"Состоялось несколько селекторных совещаний с Кабинетом министров и мы не поняли, что мы, городские главы, там делали. Еще скажу, что будет противостояние из-за введения локдауна, потому что понятно, что это вызовет протесты и неизвестно как предприниматели смогут работать. Сегодня нужно четко понять, что получают местные органы власти от внедрения этого локдауна, какие компенсации ", - сказал Бондаренко.

По его словам, на селекторных совещаниях с правительством нет диалога.

"Если нужно будет снова выступить, я снова буду выступать и отстаивать мнение общества", - добавил Бондаренко.

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