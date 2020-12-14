МЗ заложило на следующий год 160 млн грн на цифровизацию данных пациентов и развитие системы e-health, - Степанов

14 декабря, 2020, 11:36

Министерство здравоохранения заложило на следующий год около 160 млн грн на цифровизацию данных пациентов и развитие системы e-health

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В следующем году на систему e-health мы заложили достаточно большие средства, то, что мы подавали. Они составляют около 160 млн грн на функционирование и развитие этой системы", - сказал Степанов.

Он отметил, что целью развития e-health является то, чтобы все данные пациентов были в электронном виде и ведение этих данных максимально упростило работу медицинского персонала.

"Кроме того, эта система должна быть удобной для нас, пациентов. Чтобы у нас был кабинет пациента, где были все наши данные. Именно над этим мы работаем каждый день. Новые продукты и такое упрощение мы будем вводить, у нас есть четкие расчеты, когда мы хотим это сделать. Что-то мы будем вводить в 2021 году, что-то - в 2022-м", - отметил Степанов.

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